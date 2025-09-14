¿Qué pasará con Jair Bolsonaro después de la condena por planear un golpe de Estado?

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (c), sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico este domingo, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado el jueves a más de 27 años de prisión por formar parte de una conspiración golpista fallida tras perder las elecciones de 2022, una sentencia histórica para el país más grande de América Latina.

Bolsonaro fue declarado culpable de orquestar una vasta conspiración que incluía anular la votación, desmantelar tribunales, otorgar poderes especiales a los militares y...