05 de enero de 2026 - 07:50 p. m.

¿Qué tan grave es la nueva amenaza de Trump a Gustavo Petro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar al de Colombia, Gustavo Petro. Apenas dos días después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en un operativo con bombardeos a Caracas, Trump dijo que Petro “no dudará mucho tiempo” por tener “fábricas de cocaína por todos lados”. ¿Qué tan grave es esa declaración y qué implicaciones tiene?

Unidad de Video

