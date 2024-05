La Iglesia Católica alista cambios frente a apariciones de la Virgen María

La Iglesia Católica anunciará nuevas normas para certificar apariciones marianas u otros fenómenos sobrenaturales. EFE/Luis Gandarillas Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

La Iglesia Católica ha aprobado apariciones de la Virgen María a lo largo de su historia, aunque no son tantas como comúnmente se cree. Hasta ahora, de acuerdo con datos oficiales, son cerca de 30 las manifestaciones marianas aprobadas por El Vaticano, entre ellas Lourdes, Fátima, Aparecida y Guadalupe, que son las más famosas y que se sometieron a las normas que están en vigor desde 1978 y que han sido calificadas como “muy estrictas”.

Este reglamento es calificado como estricto y exhaustivo y algunos analistas piensan que se mantendrán varios de los criterios allí establecidos para juzgar casos de apariciones de la Virgen u otros fenómenos sobrenaturales; sin embargo, piensan que quizás se le dé un poco más de responsabilidad a las conferencias episcopales en el estudio de estos casos, de forma que solo lleguen al Vaticano los que planteen mayores dudas.

Le puede interesar: Papa convoca a personajes del mundo para hablar de fraternidad

Sin embargo, El Vaticano anunció que actualizó dichas normas y que anunciará el próximo 17 de mayo los nuevos parámetros para comprobar la veracidad de apariciones y fenómenos sobrenaturales como locuciones místicas (que le hablen un santo o Jesús o la Virgen) o lacrimaciones de imágenes sagradas o éxtasis.

Recientemente, la Iglesia rechazó las apariciones de la Virgen en Ámsterdam (en 1974 la rechazó Pablo VI), o la de Siracusa y Kiber (Ruanda 1981) o las famosas de la virgen de Medjugorie en Croacia, sobre las que la Iglesia ha sido menos radical, pues la sigue estudiando y ha permitido la peregrinación de fieles. El Vaticano ha revisado este caso y ha encontrado veracidad en las primeras apariciones a cinco videntes de la Reina de la Paz en Medjugorie, que comenzaron el 24 de junio de 1981, pero no está seguro de las que vinieron después y que aún siguen experimentando los videntes.

Los mensajes se comenzaron a revelar todos los jueves, luego comenzaron en 1987 cada 25 de cada mes. También se le confía un mensaje a la vidente Mirjana Dragičević a quien se le aparece la Virgen María el segundo día de cada mes.

¿Qué cambiará?

La oficina de prensa de la Santa Sede convocó una rueda de prensa para dar a conocer las nuevas normas del Dicasterio de la Doctrina de la Fe para el discernimiento de las apariciones y otros fenómenos sobrenaturales. El asunto incluye determinar si el supuesto vidente es un falsario, pero también autorizar las devociones o el culto que derive de la aparición.

Será Víctor Manuel Fernández, prefecto de este dicasterio, quien explique la nueva normativa, junto con la religiosa Daniela Del Gaudio, que dirige el Observatorio Internacional de Apariciones Marianas y Fenómenos Místicos de la Pontificia Academia Mariana Internacional, un organismo informal creado por el Vaticano en 2024 para poder ofrecer una respuesta a las diócesis que pidan una opinión autorizada sobre eventuales fenómenos sobrenaturales, mientras la Santa Sede termina la investigación de los eventos.

¿Cómo se certifica una aparición de la Virgen?

La página Catholic.net explica que la Iglesia es muy cuidadosa a la hora de aprobar una aparición mariana. Primero la posible aparición es investigada por el obispo de la diócesis donde se produce. Luego este puede pedir la ayuda de la Conferencia Episcopal y el Vaticano solo interviene si lo solicita el obispo o “un grupo calificado de fieles”. Son procesos largos que pasan por varios exámenes.

“Respecto a las apariciones en general y a las apariciones marianas en especial, no hay prescripciones explícitas en el Código de Derecho Canónico que digan cómo deban comportarse los obispos en tales circunstancias, cómo deban proceder en el examen de los pretendidos hechos milagrosos. Todo esto está actualmente regulado por una práctica más o menos conocida, pero perfectamente delimitada y que encuentra dos de sus más documentados y muy conocidos ejemplos en los procesos canónicos para las apariciones de Lourdes y de Fátima”, señalan los expertos. El obispo es quien da la constatación de que el fenómeno es o no de origen sobrenatural, que según teólogos, está sustentada en La Biblia, pues algunos casos se caen justamente porque se atribuyen cosas a Dios o la Virgen que la doctrina no aprueba. O también se ha determinado que hay un afán de lucro con quien promueve dicha aparición o hay hechos inmorales involucrados o enfermedades psicológicas. Es decir, que no se pueden aceptar supuestas apariciones o fenómenos que nieguen verdades de feo o contradigan el Evangelio.

De acuerdo con ACI Prensa se deben considerar también las “cualidades personales” del vidente o los videntes como “su equilibrio psíquico, honestidad, rectitud de vida, sinceridad y docilidad ante la fe”, entre otras cosas. Será el obispo quien autorice el culto, que se puede reversar si algo cambia durante el proceso siguiente.

Uno de los casos que se cayó recientemente fue el de las apariciones de Trevignano (Italia), en donde una vidente afirmaba tener periódicamente visiones de la Virgen acompañada de mensajes y logró congregar a mucho fieles a los que pedía donaciones. El obispo Marco Salvi, de la diócesis de Civita Castellana, dijo que las supuestas lacrimaciones de una estatua de la Virgen y esos mensajes no pudieron ser comprobadas y no correspondían a la fe católica. no pudieron ser comprobadas. La Santa Sede llevará a cabo esta reforma para reforzar aún más las rigurosas normas para verificar estas apariciones.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com