Dina Boluarte: historia y caída de la presidenta más impopular de Perú

Dina Boluarte fue destituida de la presidencia de Perú; estuvo en el poder desde 2022 y sale acosada por los escándalos y varias denuncias de corrupción.

Dina Boluarte sale por la puerta de atrás en Perú. Tras llegar a la jefatura del Estado en diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo —quien fue removido tras intentar un autogolpe de Estado—, Boluarte terminó convirtiéndose en la jefa de Estado más impopular de Latinoamérica. El jueves en la noche fue destituida por amplia mayoría en el Congreso, y hasta su propia bancada le retiró el apoyo.

La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego ocurrido el domingo en la noche contra uno de los grupos de cumbia más populares del país, Agua Marina, mientras ofrecía un concierto en un local del Ejército en Lima. El atentado, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación y a un vendedor, encendió las redes sociales como un reguero de pólvora y desató el rechazo ciudadano ante la inacción del Ejecutivo frente al aumento de la criminalidad, un problema que afecta a todos los sectores sociales del país.

Su último registro en las encuestas le daba apenas 3 % de aprobación. Boluarte enfrenta al menos once investigaciones fiscales por graves violaciones a los derechos humanos y presuntos casos de corrupción. Entre los hechos que se le imputan figuran la muerte de más de 50 personas durante la represión de las protestas que exigían nuevas elecciones tras la caída de Castillo, así como la recepción de relojes Rolex no declarados, la omisión de información sobre sus cirugías estéticas —que la habrían dejado temporalmente impedida para ejercer funciones— y el presunto encubrimiento de la fuga del líder del partido marxista Perú Libre.

¿Quién es Dina Boluarte?

Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, región de Apurímac. Creció en una familia numerosa —la prensa señala que tiene 14 hermanos— y migró a Lima en su juventud. Estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres, donde también obtuvo una maestría en Derecho Notarial y Registral, además de varios diplomados en Derecho Administrativo, Gestión Pública, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Estuvo casada hasta 2010 y tiene dos hijos. Inició su carrera pública en el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), donde trabajó durante varios años antes de ingresar a la política partidaria. En 2018 fue candidata a la alcaldía del distrito limeño de Surquillo por el partido Perú Libre, aunque sin éxito. En 2020 intentó llegar al Congreso, también sin lograrlo. En las elecciones de 2021 fue elegida primera vicepresidenta junto a Pedro Castillo, y el 7 de diciembre de 2022 asumió la presidencia por sucesión constitucional, tras la destitución de Castillo. Se convirtió así en la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú.

Con el paso de los meses, su imagen pública se deterioró rápidamente. En todos los sondeos de opinión recientes aparecía como la mandataria más impopular de la región, con una aprobación dentro del margen de error. Su permanencia en el poder dependió del respaldo de las fuerzas conservadoras del Congreso, que frenaron los intentos de destitución, especialmente después de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en las que murieron más de medio centenar de personas.

¿Dónde está Boluarte?

La destituida presidenta se despidió este viernes del cargo con un mensaje a la nación que fue interrumpido por todos los canales de televisión, incluido el estatal TV Perú, en el momento en que comenzaba a enumerar los supuestos logros de su gestión. En la grabación, realizada en el Palacio de Gobierno, Boluarte aceptó su destitución luego de que el Congreso aprobara su vacancia por 122 votos de un total de 130, al declararla con “incapacidad moral permanente” para afrontar la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La exmandataria apareció en uno de los salones de la Presidencia, escoltada por sus ministros y sin la banda presidencial. Tras su breve intervención, abandonó el Palacio de Gobierno en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Más de cuatro horas después, se desconoce su paradero. Según reportes de la prensa local, no habría llegado a su domicilio en el distrito limeño de Surquillo, donde nadie la esperaba, reflejo de su aislamiento político y del rechazo popular que la acompañó hasta el final: una aprobación de apenas 3 %, la más baja del continente.

