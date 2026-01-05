Logo El Espectador
05 de enero de 2026 - 11:16 p. m.

¿Quiénes mandan en Venezuela ahora que Nicolás Maduro está preso en Estados Unidos?

Con la captura del dictador Nicolás Maduro y su juicio por narcotráfico en Estados Unidos, la principal pregunta que se hacen los venezolanos es quiénes quedan con el poder y el control del país. Estados Unidos dijo que “dirigirá” a Venezuela hasta que considere que es un país estable y seguro y le dio respaldo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para que asuma el mando. Pero el régimen venezolano tiene otros poderosos integrantes, cada uno con sus propias ambiciones. Desde Vladimir Padrino, hasta Diosdado Cabello, buscarán salvarse a sí mismos y sacar provecho de la crisis.

