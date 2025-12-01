Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Un mes bajo el agua: ¿por qué son tan catastróficas las lluvias en Asia?

Fenómenos tropicales poco comunes, lluvias extremas en lapsos muy cortos y ciudades incapaces de responder a la fuerza del agua explican por qué distintos países del sur de Asia vivieron un desastre simultáneo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
01 de diciembre de 2025 - 10:04 p. m.
Los residentes evacúan sus pertenencias de una aldea afectada por las inundaciones en el área de Meureudu, Pidie Jaya Aceh, Indonesia.
Los residentes evacúan sus pertenencias de una aldea afectada por las inundaciones en el área de Meureudu, Pidie Jaya Aceh, Indonesia.
Foto: EFE - HOTLI SIMANJUNTAK

Ha empezado un nuevo mes y se cumplen cuatro semanas en las que varios países del sur de Asia nos han dado imágenes similares que, aunque con considerable distancia geográfica entre sí, reflejan una misma tragedia. Filipinas, Tailanda, Malasia, Indonesia y Sri Lanka han sido los países más perjudicados por diferentes fenómenos meteorológicos que han causado inundaciones catastróficas que ya superan los 1.000 muertos entre todas las contingencias.

En detalle, los más de 1.000 muertos están concentrados principalmente en Indonesia, con alrededor...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

asia

lluvia en asia

indonesia

Lluvia en indonesia

Sri lanka

Malasia

Tailandia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.