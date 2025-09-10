Redada en Fiscalía de Venezuela deja 14 fiscales imputados por corrupción

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fiscalía de Venezuela informó este miércoles sobre la imputación de 14 de sus fiscales por presuntos actos de corrupción y “conductas indecorosas”, en el marco de un nuevo operativo para “fortalecer la integridad” del sistema de justicia venezolano.

Las averiguaciones iniciaron el 7 de septiembre. La fiscalía refirió además que investiga a “varios jueces”.

“Esta iniciativa desarrollada en medio de un gran apoyo popular se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo (centro), incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad”, dijo la institución en un comunicado que no especifica si los funcionarios se encuentran detenidos.

La fiscalía venezolana ha imputado y procesado a 570 funcionarios de su despacho por distintos delitos desde 2017, cuando Tarek William Saab fue designado al frente del organismo.

Venezuela además ha encarcelado a distintos funcionarios de gobierno, principalmente relacionados a casos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre estos el exministro Tareck El Aissami.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com