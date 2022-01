Restricciones y protestas: efectos de ómicron como variante dominante en el mundo

La escasez de pruebas es un problema que empiezan a reportar países como Estados Unidos y México. Foto: PAOLA MAFLA

Ómicron se ha convertido en la variante dominante en el mundo. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra presente en cerca del 60 % de las pruebas analizadas en laboratorios a escala global, un avance vertiginoso, teniendo en cuenta que hace dos semanas no alcanzaba ni el 2 %.

Con respecto a la semana pasada, el total de casos de infección de COVID aumentaron 55 %, pero hay zonas que, debido al avance de ómicron, están muy por encima de ese promedio. Por ejemplo, en el sur de Asia los resultados positivos se incrementaron en un 418 %.

No obstante, se mantiene la tendencia de que el aumento en los casos positivos está muy por encima del incremento de las muertes, que entre el 3 y el 9 de enero aumentaron solo 3 % a escala global (43.000). Expertos han señalado que esto puede deberse a los avances que también ha tenido la vacunación; sin embargo, la OMS ha hecho el llamado a no subestimar la enfermedad causada por ómicron; que sea menos grave no significa que sea leve, indicó el director de Emergencias Sanitarias de la organización, Mike Ryan.

Tasa global de vacunación:

Por regiones, en la última semana, Europa, que había sido el epicentro de ómicron a finales de diciembre, fue donde los casos crecieron menos (un 31 %, 7,1 millones más). El martes, la OMS alertó que más de la mitad de los europeos habrá contraído ómicron en los próximos dos meses si el ritmo actual de contagios se mantiene.

En América los casos subieron un 78 % (6,1 millones), en Oriente Medio un 86 % (200.000) y en Asia Oriental un 122 % (732.000). En África, donde se detectó por primera vez la variante ómicron, los casos bajaron 11 % (700.000).

Por países, donde más casos se registraron la semana pasada fue en Estados Unidos (4,6 millones, un 73 % más que en los siete días anteriores). “Los vacunados y quienes tienen dosis de refuerzo podrán estar expuestos. Algunos, tal vez muchos, se infectarán, pero muy probablemente estarán considerablemente bien, en el sentido de no requerir hospitalización o morir”, dijo Anthony Fauci, asesor médico del Gobierno de ese país. En contraste, aquellos sin vacuna asumirán la parte severa “de esto”, agregó, según reporte de CNN.

Tasa de vacunación en Estados Unidos:

En ese país, además, el presidente, Joe Biden, ordenó recientemente a las aseguradoras cubrir hasta ocho pruebas caseras por persona al mes. Sin embargo, también es sabido que el país, al igual que otros como México, está luchando con la escasez de tests y de personal médico. En el país latinoamericano, por cierto, esta semana el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, anunció haber contraído por segunda vez la enfermedad, con síntomas leves.

En segundo lugar, en cuanto a contagios durante la última semana, estuvo Francia, con 1,6 millones, un 46 % más que la semana anterior. El país acaparó los titulares la semana pasada, cuando el presidente, Emmanuel Macron, dijo públicamente que tenía muchas ganas de “fastidiar” a las personas no vacunadas, en referencia a no permitirles la entrada a lugares como cines y restaurantes.

Tasa de vacunación en Francia:

Italia también estuvo entre los primeros lugares. Allí, desde el lunes se aplican medidas contra los no vacunados, como el no acceso a restaurantes, gimnasios o cines. “La mayoría de los problemas que enfrentamos ahora dependen del hecho de que hay gente no vacunada”, dijo el primer ministro italiano, Mario Draghi.

En todo caso, como destacó la agencia EFE, aunque el 55 % de aumento de casos globales es uno de los mayores en una pandemia que entra en su tercer año, el porcentaje fue menor que el de la semana de fin de año, en el que los contagios se dispararon un 70 %.

Dos años de la primera muerte

Justo este martes, 11 de enero, se cumplieron dos años de la primera muerte por COVID, reportada por China. El país asiático, donde fue detectado por primera vez el virus SARS-COV-2, anunció esta semana el confinamiento de una tercera ciudad en medio de la oleada global por ómicron.

Le puede interesar: Tras dos años de primera muerte por COVID, China confina una tercera ciudad

Cinco millones de personas fueron enviadas a cuarentena en la ciudad de Anyang, que se suman al millón de personas confinadas desde la semana pasada en Yuzhou y a los 13 millones de habitantes de la ciudad de Xi’an, que entró en su tercera semana de encierro.

China registró el martes, cuando se anunció el nuevo confinamiento, un total de 110 nuevos casos locales de coronavirus, una cifra mucho menor comparada con los cientos de miles que emergen a diario en otros países. Sin embargo, las medidas drásticas en el gigante asiático han respondido, entre otras, a la precaución en vísperas de los Juegos de Pekín, que empiezan en febrero.

Más protestas

En América Latina, en donde ómicron también es preponderante, al igual que en otros países, se han registrado protestas por las restricciones que han regresado en medio del nuevo pico de contagios. En Bolivia, por ejemplo, miles de personas se manifestaron el lunes en La Paz en contra del nuevo carnet de vacunación obligatorio para entrar a lugares públicos. El día anterior, al otro lado del Atlántico, en Bruselas, capital de Bélgica, así como en Dinamarca ,también se registraron protestas por la misma razón.

Le sugerimos: Protestas por restricciones y aumento de casos de covid-19 en el mundo

Todo esto alentado por opositores a las medidas restrictivas, quienes en los últimos días encontraron un caso emblemático en la situación por la que atravesó el tenista Novak Djokovic en Australia.

Lea también: Djokovic admitió “errores” en su lucha por evitar la deportación de Australia

👀🌎📄 ¿Ya conoces las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.