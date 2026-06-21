Resultados de elecciones en el exterior: ¿Quién ganó en España, Estados Unidos y más países?

Aspectos de la jornada de las elecciones presidenciales del del 31 de Mayo 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En el escenario del escrutinio, los votos en el exterior pueden tener un papel importante en la segunda vuelta electoral.

Colombia tiene cerca de 1,4 millones de votantes habilitados en el exterior, de los cuales 598.669 ejercieron su derecho al voto durante la jornada de votación, que estuvo abierta desde el el pasado 15 de junio y hasta este domingo 21. En total son 3.670 mesas distribuidas por el mundo y que podrían marcar el rumbo presidencial.

Así fue la votación en el exterior, según los datos oficiales de la Registraduría.

Estados Unidos

Iván Cepeda: 16,7 % con 30.129 votos.

Abelardo De la Espriella: 82,33 % con 148.345 votos.

España

Iván Cepeda: 49,84 % con 66.945 votos.

Abelardo De la Espriella: 48,71 % con 65.426 votos.

México

Iván Cepeda: 29,32 % con 2.660 votos.

Abelardo De la Espriella: 68,82 % con 6.242 votos.

Argentina

Iván Cepeda: 53,07 % con 5.550 votos.

Abelardo De la Espriella: 45,10 % con 4.717 votos.

Venezuela

Iván Cepeda: 19,86 % con 4.900 votos.

Abelardo De la Espriella: 79,69 % con 19.654 votos.

Chile

Iván Cepeda: 46,99 % con 8.720 votos.

Abelardo De la Espriella: 51,40 % con 9.537 votos.

Ecuador

Iván Cepeda: 32,93 % con 3.229 votos.

Abelardo De la Espriella: 65,91 % con 6.462 votos.

Alemania

Iván Cepeda: 65,03 % con 7.900 votos.

Abelardo De la Espriella: 32,57 % con 3.957 votos.

Australia

Iván Cepeda: 56,14 % con 11.552 votos.

Abelardo De la Espriella: 41,62 % con 8.564 votos.

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