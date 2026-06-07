Resultados elecciones en Perú: Keiko Fujimori toma la ventaja con casi el 30 % del conteo

Un hombre deposita su voto en una urna este domingo, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, en Santiago (Chile). Foto: EFE - ELVIS GONZALEZ

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Los peruanos votaron este domingo para elegir a su noveno presidente en diez años entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en un reñido balotaje al que acuden hartos del caos político y la imparable criminalidad.

Tras una caída récord de gobernantes desde 2016, unos 27 millones de electores deben escoger presidente para un mandato de cinco años.

Los centros electorales cerraron a las 5:00 (hora de Colombia y Perú) tras diez horas de votación.

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Los primeros resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) otorgan la ventaja a la candidata conservadora Keiko Fujimori con el 52,573 % de los votos, frente al 47,427 % del izquierdista Roberto Sánchez.

Al corte del 29,197 % de las actas procesadas, la tendencia inicial favorece a la derecha en este arranque del escrutinio del balotaje. Las autoridades electorales anunciaron que ofrecerán un pronunciamiento oficial en los próximos minutos para actualizar el avance de la jornada.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) reportó que la segunda vuelta presidencial se desarrolló con tranquilidad y sin grandes contratiempos en todo el país.

La jefa de la delegación, Annalisa Corrado, detalló que los retrasos en la apertura de mesas fueron mínimos en comparación con la primera vuelta de abril y que el flujo de votantes fue constante.

El equipo de 150 observadores desplegado en el territorio peruano presentará un informe preliminar con sus conclusiones el próximo martes.

La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial.

Fujimori obtiene 50,7 % frente 49,3 % de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5 % contra 49,5 %, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.

Tras el cierre de las mesas de votación en la segunda vuelta presidencial de Perú, el candidato Roberto Sánchez anunció el inicio de una etapa clave para la “defensa del voto” ante lo que califica como un empate estadístico frente a la conservadora Fujimori.

Sánchez, quien obtuvo el 12 % de los sufragios en la primera vuelta de abril frente al 17 % de su rival, aseguró en Lima que existe una subrepresentación de sus electores que comenzará a revertirse a su favor una vez avance el conteo oficial de los votos.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, afirmó que optimizar los canales de comunicación fue clave para evitar los retrasos y problemas logísticos que afectaron la primera vuelta de abril.

Durante el cierre de la jornada, las autoridades electorales salieron al paso de los cuestionamientos y rechazaron de forma tajante los señalamientos de un presunto fraude en el balotaje entre Fujimori y Sánchez, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a esperar el conteo oficial con civismo.

Los primeros votos en escrutarse de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados peruanos en Asia y Oceanía, cuya votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

Es el caso de las 112 mesas instaladas para peruanos en el exterior en Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia, cuya jornada electoral comenzó para Perú el sábado.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Roberto Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta empatarla en las encuestas.

“Tenemos que escoger entre el ‘mal menor’, se repite la historia. Estamos en una crisis que lleva más de una década”, dijo a AFP Renzo Masa, estudiante de 23 años, tras sufragar.

Fujimori, administradora de 51 años, apela al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Del otro lado, Roberto Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindica la herencia campesina del exmandatario Pedro Castillo, un maestro rural preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Ambos candidatos, juntos, no superaron el 30 % en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

Entre el tumulto de seguidores y periodistas, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Sánchez, de Juntos por el Perú, votaron en el este de Lima. “Tenenos bastante esperanza”, dijo el izquierdista.

Fujimori promete prosperidad y advierte del peligro del “comunismo”. “Esta elección es entre orden o retroceso”, repite.

“Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar”, declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.

Sánchez moderó su discurso de “cambio radical”, se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación “respetuosa” con Washington.

“Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes. Le tengo más temor a Keiko que a Sánchez”, afirmó Juan Salas, comerciante de 32 años.

El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, a quien piensa indultar, acusa a Fujimori de ser parte de la “dictadura” del poderoso Congreso derriba presidentes, donde ella tiene influencia.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.

“Quien gane deslegitimará el resultado si es apretado. Eso trae más inestabilidad”, según el sociólogo David Sulmont.

El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.

¿Qué quieren los peruanos?

Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

“Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia”, aseguró a AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.

Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la “lacra social” con la “misma fuerza” con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que en 2025 triplicó la tasa de homicidios con relación a 2020, con 23 por cada 100.000 habitantes.

El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4 % y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori defiende propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.

Sánchez ofreció alzas salariales y trató de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del estratégico banco central.

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