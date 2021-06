Santos: “Apoyo del Centro Democrático a Trump sí afectó relaciones con EE. UU.”

En entrevista con BLU Radio, el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos admitió el daño que le hizo a las relaciones bilaterales el apoyo de muchos congresistas del Centro Democrático a Donald Trump en las elecciones del año pasado.

La apuesta del gobierno colombiano en las elecciones del año pasado en Estados Unidos, cuando se la jugó por la reelección de Donald Trump, sí dañó las relaciones con el Partido Demócrata, como lo habían advertido varios analistas.

De acuerdo con el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático a Donald Trump hicieron daño a las relaciones con el actual gobierno en cabeza de Joe Biden. Así lo dijo Santos en entrevista con BLU Radio. El embajador aclaró, sin embargo, que nunca hubo una directriz por parte de Iván Duque en ese sentido.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente. (…) Lo que sí tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, explicó.

Cinco meses después de posesionarse, el presidente Biden no ha llamado al mandatario colombiano y eso ha desatado varias conjeturas. En su viaje la semana pasada por Washington, tampoco fue posible que la vicepresidenta Marta Lucía Restrepo fuera recibida por su homóloga estadounidense, Kamala Harris.

“Hicieron daño, tengo que ser absolutamente sincero. Se lo dijeron al presidente Duque algunos congresistas, cuando hablaron con él el año pasado en noviembre y diciembre. Sí se generó un problema con esa intervención, un problema importante”, añadió.

Algo que muchos analistas ya habían anticipado desde el año pasado. “El gobierno de Iván Duque apostó todo a Trump y a los republicanos y si pierde evidentemente habrá dificultades en la relación bilateral, toda vez que el apoyo de Duque ha sido bastante explícito y su distanciamiento frente a los demócratas en Senado y Cámara ha sido palpable. Si Joe Biden gana la Presidencia, los demócratas continúan siendo mayoría en Cámara y ganan el Senado, auguro tiempos difíciles en la relación bilateral”, anticipó la profesora de la U. del Rosario y analista de este diario Arlene B. Tickner.

El propio embajador de EE. UU., Philip S. Goldberg tuvo que instar a los políticos a evitar involucrarse en el complejo proceso electoral que le dio el triunfo a Biden, pero que estuvo rodeado de noticias falsas promovidas por Trump y sus aliados.

El malestar demócrata con la interferencia de políticos colombianos la puso sobre la mesa el expresidente Juan Manuel Santos. Se habló de trinos de políticos colombianos expresando su simpatía por algún candidato. Congresistas como María Fernanda Cabal, Carlos Felipe Mejía, Juan David Vélez, Gustavo Petro o Roy Barreras fueron algunos.

En una columna publicada por CNN, dos representantes demócratas, Gregory Meeks y Rubén Gallego, hablaron de los políticos del Centro Democrático al afirmar que “algunos incluso han repetido la invención de que el vicepresidente Joe Biden es comunista o socialista radical”. También mencionaron a Gustavo Petro y su apoyo a Biden, por lo que, “por el bien de nuestros dos países, este tipo de comportamiento tiene que terminar ahora”.

El caso más complicado se dio en Florida en donde esa participación indebida evidenció la alineación colombiana con la extreman derecha del Partido Republicano.

Esta situación provocó una citación a la canciller, Claudia Blum, para responder por la presunta intervención de funcionarios públicos en favor de Trump. Se mencionó que el embajador en Washington, Francisco Santos, habría participado en Florida en un evento partidista republicano, a lo que la embajada y la Cancillería respondieron que “era una actividad no partidista y es parte de su actividad diplomática”.

En una entrevista para El Tiempo, Dan Restrepo, exasesor para América Latina del gobierno Obama, recordó que “a Colombia no la protege el hecho de que es un aliado estratégico. Lo que oigo cada día más en mi círculo es que dejen de jugar en nuestra política, que los extranjeros no se metan en la dinámica interna de nuestras elecciones. Y las implicaciones hacia adelante son preocupantes. ¿Si los colombianos le están apostando a Trump con toda, deberíamos seguir apoyando a esa misma corriente política en Colombia?”