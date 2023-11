Sesenta mujeres denuncian acoso y sexismo en el ministerio de Defensa británico

Placa de la puerta sur del Ministerio de Defensa Británico, denunciado por varias mujeres por un ambiente tóxico de trabajo. Harland Quarrington - Flickr This image is available for high resolution download at www.defenceimagery.mod.uk subject to the terms and conditions of the Open Government License at www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/. Search for image number 45154855.jpg For latest news visit www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence Follow us: www.facebook.com/defenceimages www.twitter.com/defenceimages

Foto: Crown Copyright - Harland Quarrington - Flickr