Sin tapabocas como requisito, Nueva York registra multitudinario concierto

Bruce Springsteen, Patti Smith y Paul Simon encabezaron este sábado un masivo concierto en Central Park para marcar el “regreso a casa” de la ciudad de Nueva York tras la devastación representada por la pandemia de covid-19.

Pero un huracán que se dirigía hacia la costa este de Estados Unidos, junto con un fuerte aumento en los casos de coronavirus debido a la altamente contagiosa variante delta, amenazaba con aguar la fiesta en este evento repleto de estrellas, que se espera congregue a unas 60.000 personas.

La gente acudió al Great Lawn del Central Park el sábado por la tarde, mientras la Filarmónica de Nueva York tocaba conmovedoras interpretaciones de clásicos como “New York, New York”.

Le sugerimos leer: Concierto en Nueva York fue suspendido por fuerte tormenta eléctrica

Todos los asistentes mayores de 12 años debían presentar una prueba de vacunación, excepto los que no habían podido vacunarse por motivos de salud. El uso de mascarillas no era obligatorio en este evento al aire libre, excepto para los niños no inmunizados.

“Al menos todos están vacunados” en los shows, dijo Ilana Gómez, quien estaba muy emocionada de ver tocar a la banda del guitarrista Carlos Santana.

“La música es lo que más extrañé” durante la pandemia, dijo la joven de 27 años a la AFP, y agregó que era “increíble” estar reunida con tanta gente, aunque pensaba que no era “la mejor idea” celebrar un evento tan grande.

“Estamos de vuelta”

En declaraciones a la radio local el viernes, el alcalde de la metrópoli, Bill de Blasio, dijo que el evento busca “decirle a la gente que Nueva York ha vuelto, decírselo al mundo entero”.

La pandemia golpeó con fuerza a Nueva York a principios de 2020 y ha dejado más de 33.000 muertos en la ciudad.

Bill Thompson, un hombre de 69 años que siempre vivió en la Gran Manzana, dijo que estaba “más cauteloso que nunca”, aunque manifestó que “es un placer” ver cómo la ciudad vuelve a la vida.

En la semana previa al espectáculo del sábado, la ciudad organizó una serie de conciertos de hip-hop con actuaciones de Big Daddy Kane, Slick Rick, KRS-1 y los miembros de Wu-Tang Clan Ghostface Killah y Raekwon.

El evento preveía tener una duración de cinco horas y retransmitirse en directo por televisión. A excepción de los lugares VIP, las entradas eran gratuitas.

También actuarán Jennifer Hudson, LL Cool J y Barry Manilow.

Henri y sus amenazas

Aunque alrededor del 68% de los neoyorquinos adultos están totalmente vacunados, los casos de covid-19 se han disparado recientemente a más de 1.850 al día, un aumento del 19% en dos semanas.

La población no vacunada sigue enfrentando riesgos tanto de contraer el virus como de sentir sus peores efectos.

“Mi corazón está con todos los que sufrieron”, dijo Laurie Ramirez, una educadora de unos 50 años que se hizo presente en el evento porque ganó una entrada debido a su condición de trabajadora esencial durante la pandemia.

“Es extraordinario. Es lo más hermoso” estar aquí, dijo a la AFP.

La amenaza del mal tiempo también ensombreció la fiesta, luego que los meteorólogos estadounidenses elevaran la tormenta Henri a huracán el sábado, pronosticando que tocará tierra en la costa este el domingo.

Henri no tocaría la ciudad de Nueva York, pero aún así podría causar condiciones de tormenta tropical a partir del sábado por la noche.

¿Ya está enterado de las últimas noticias en el mundo? Lo invitamos a ver las últimas noticias internacionales en El Espectador.