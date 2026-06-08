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08 de junio de 2026 - 05:45 p. m.

Terremoto en Filipinas: al menos 35 personas murieron y varios edificios colapsaron

Tras un potente terremoto de magnitud 7,8 en el sur de Filipinas, al menos 35 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Además, las autoridades alertaron a los pobladores de zonas costeras a buscar zonas elevadas ante el temor de tsunamis provocados por el sismo.

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Agencia AFP

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