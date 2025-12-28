Tren descarrilado en Oaxaca, México, deja 13 muertos y 98 heridos

El tren transportaba a más de 200 personas. Aunque varias están fuera de peligro, otras siguen siendo atendidas por personal médico. Foto: EFE - Felipe Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este 28 de diciembre, el tren Transístmico, un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales, se descarriló. Aunque no se tenía información del estado de los ocupantes, la Secretaría de Marina (Semar) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entregaron detalles del accidente: Hay, hasta el momento, 13 muertos y 98 heridos.

Lo que se sabe es que el hecho ocurrió en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, donde viajaban más de 200 personas. De acuerdo con las autoridades, “139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”.

Para la búsqueda de las víctimas del accidente, se desplegó un total de “360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico”. Igualmente, dijeron que seguirán trabajando para esclarecer los hechos.

Horas después del accidente ferroviario, el gobernador del estado de Oaxaca aseguró que se instaló “de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia”. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a través de redes sociales, en las que escribió que se adelantaban trabajos conjuntos entre las autoridades para atender a los heridos.

El tren hacía parte de un megaproyecto con el que ese país busca impulsar el comercio internacional al unir Asia con la costa este de Estados Unidos y Europa a través de ese paso.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com