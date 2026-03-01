Bombardear Irán durante varias semanas, ¿y después qué? Trump no tiene ningún plan

Donald Trump y Benjamin Netanyahu invitaron a los iraníes a tomar el control del país tras los bombardeos; sin embargo, no es tan sencillo en un país en donde protestar puede costar la vida. ¿Qué sigue? Incertidumbre. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Donald Trump quiere ganarse el Nobel de Paz a punta de guerras, ataques y amenazas. El bombardeo que lanzó el sábado, con su socio Israel, sobre Irán abre muchas preguntas: ¿por qué hacerlo sin explicación, sin el Congreso y sin apoyo de los estadounidenses, que durante años han rechazado que su país se inmiscuya en otras guerras?

El gobierno del republicano se ha caracterizado por la falta de coherencia política. Un ejemplo: dos meses después de lanzar la operación para sacar a Nicolás Maduro del poder —el régimen que ha llevado a Venezuela a...