Bombardear Irán durante varias semanas, ¿y después qué? Trump no tiene ningún plan

El presidente de Estados Unidos lo volvió a hacer: lanzó un ataque contra un país sin explicación, sin el Congreso y sin una estrategia coherente que permita un cambio real en Irán.

Redacción Mundo
02 de marzo de 2026 - 01:09 a. m.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu invitaron a los iraníes a tomar el control del país tras los bombardeos; sin embargo, no es tan sencillo en un país en donde protestar puede costar la vida. ¿Qué sigue? Incertidumbre. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Donald Trump y Benjamin Netanyahu invitaron a los iraníes a tomar el control del país tras los bombardeos; sin embargo, no es tan sencillo en un país en donde protestar puede costar la vida. ¿Qué sigue? Incertidumbre. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Donald Trump quiere ganarse el Nobel de Paz a punta de guerras, ataques y amenazas. El bombardeo que lanzó el sábado, con su socio Israel, sobre Irán abre muchas preguntas: ¿por qué hacerlo sin explicación, sin el Congreso y sin apoyo de los estadounidenses, que durante años han rechazado que su país se inmiscuya en otras guerras?

El gobierno del republicano se ha caracterizado por la falta de coherencia política. Un ejemplo: dos meses después de lanzar la operación para sacar a Nicolás Maduro del poder —el régimen que ha llevado a Venezuela a...

micorriza(d243q)Hace 1 minuto
noboa involucrado sacrificio uribe turbay? terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales?
