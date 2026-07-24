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24 de julio de 2026 - 04:20 p. m.

Ucrania ataca con drones San Petersburgo y deja seis muertos

El ataque ocurrió el viernes por la mañana en una bodega de comercio electrónico cerca de San Petersburgo, Rusia. La escalada de violencia ha dejado por lo menos 15 personas muertas en Ucrania y seis en Rusia.

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