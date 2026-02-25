Publicidad

El Espectador le explica qué ha pasado con la guerra Ucrania-Rusia, cuatro años después

Muchos han querido mediar, pero poco han logrado. Van dos millones de personas entre muertos, heridos y desaparecidos, más de 6 millones de desplazados y unos 15.000 civiles en Ucrania han perdido la vida.

Edwin Bohórquez Aya
25 de febrero de 2026 - 08:00 p. m.
Se cumplen cuatro años de la guerra en tierras ucranianas.
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué se desencadenó una guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Qué antecedentes históricos delineaban la relación entre esos dos países? ¿Qué tenía que ver en todo esto Estados Unidos? ¿Y la Organización del Tratado Atlántico Norte, más conocida como la OTAN? ¿Y la Unión Europea? ¿Cómo cambió el tablero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Cómo viven, ahora mismo, las personas que prefirieron no escapar sino quedarse en Ucrania a pesar de la violencia? ¿Será, por fin, tras cuatro...

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa
