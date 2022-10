Un nuevo asesino en serie aterroriza a los latinos en California, ¿qué se sabe?

Los ataques tienden a seguir un patrón, pues ocurren de noche, cuando todo está oscuro, en áreas mal iluminadas y cuando las personas se encuentran solas.

“Todo esto me mantiene despierta por la noche. Ha causado que algunos de nuestros residentes, especialmente en nuestra comunidad hispana, estén un poco perturbados e incómodos”, le dijo Kimberly Warmsley, miembro del consejo municipal de Stockton (California), a The Guardian. Warmsley habla de los últimos siete asesinatos que han sacudido a su pequeña ciudad y a la vecina Oakland, ambas ubicadas al norte del estado. Las autoridades y la comunidad creen que se trata de un nuevo asesino en serie.

La policía de Stockton está buscando pistas que puedan conducir a la persona detrás de estos homicidios. Por ahora, las autoridades solo reconocen gracias a las cámaras de seguridad la forma de caminar del sospechoso: con una postura erguida y vigilando cada paso. Según las autoridades, este asesino parece estar activo desde 2021, aunque se desconoce el motivo de la “misión” que la policía dice que persigue. La Policía vinculó el caso a dos asesinatos ocurridos en Chicago, estado de Illinois, pero no había pruebas suficientes para hacer la conexión.

De los siete ataques vinculados a este asesino, seis de ellos han sido mortales. Hay una sobreviviente que ha descrito al agresor como un hombre de entre 1.77 y 1.87 metros. Todas las víctimas tienen algo en común: todos hombres latinos entre 21 y 54 años. Las personas fallecidas son Paul Alexander Yaw, de 35 años; Salvador William Debudey Jr., de 43 años; Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años; Juan Cruz, de 52 años, y Lorenzo López, de 52 años, están entre los fallecidos.

El jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden, agregó que los ataques tienden a seguir un patrón, pues ocurren de noche, cuando todo está oscuro, en áreas mal iluminadas y cuando las personas se encuentran solas. El sospechoso también ha usado la misma arma para todos los homicidios.

El primer asesinato ocurrió en Oakland en abril de 2021. La víctima fue identificada como Juan Miguel Vasquez Serrano. Seis después, una mujer, de 46 años, recibió disparos entre las calles Park y Union en Stockton hacia las 3:20 de la madrugada. Se cree que este ataque también está vinculado con el caso. La mujer sobrevivió a las balas y fue quien proporcionó el dato sobre la altura del agresor. Desde entonces, el asesino operó hacia el norte de la ciudad.

Para las familias latinas, el hecho de que un posible asesino en serie que ataca a miembros de su comunidad ande suelto, es motivo de terror. La comunidad de Stockton está conformada por personas que migraron desde Michoacán, México, y tienen un estatus mixto. La mayoría trabajan en el sector agrícola y se tiene que levantar temprano para trasladarse a Central Valley, la región donde se concentran los negocios agrícolas y que está relativamente cerca de la zona donde se han registrado los asesinatos.

“No me aventuraría a decir cuál es la motivación. Sin duda el odio está detrás de esto. Sea cual sea la forma de odio que sea. Es inhumano y no debe tolerarse independientemente de la motivación”, le dijo Nelson Rabell, pastor de la iglesia Santa María Peregrina de Stockton, al diario The Guardian.

Robert Schug, profesor de criminología de la Universidad Estatal de California, le dijo a The Guardian que es probable que el autor de los crímenes viva en Stockton o en Oakland, ya que se ve que conoce dónde están las calles oscuras. El experto pude superar la noción de que hay una “mentalidad singular de un asesino en serie”, pues hay muchas variables en su ideología que los motivan a asesinar personas.

Los crímenes de odio contra grupos minoritarios en Estados Unidos son cada vez más preocupantes. En marzo de 2021, ocho mujeres de origen asiático fueron asesinadas en salones de belleza en Atlanta, en medio de un aumento de los delitos de odio contra asiáticos.

El Departamento de Policía de Stockton ha ofrecido una recompensa de US$125.000 por información que conduzca al arresto del asesino.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.