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01 de julio de 2026 - 10:23 p. m.

Una pareja fue arrestada tras escalar la antena del Empire State Building

Dos personas fueron arrestadas el miércoles después de escalar una antena en la cima del Empire State Building en Nueva York para una aparente propuesta de matrimonio. No hay reportes de heridos. Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", dijo a la AFP un portavoz de la policía de Nueva York.

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