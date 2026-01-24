Logo El Espectador
24 de enero de 2026 - 10:00 p. m.

Venezuela pedirá a la ONU verificar la cifra de presos políticos excarcelados

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que pedirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la cifra de presos políticos excarcelados, un proceso que avanza a cuentagotas bajo presiones de Estados Unidos.

Agencia AFP

