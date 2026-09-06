Acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela: las implicaciones para Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estrecha la mano del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Foto: EFE - Ronald Peña R

La concesión para que empresas del país norteamericano puedan explotar 17 campos con reservas de aproximadamente 65.000 millones de barriles es el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, estimadas en 303.000 millones de barriles. Le sigue EE. UU., con 286.000 millones. El tercer lugar en el mundo de los gigantes petroleros lo tiene Arabia Saudita, con 268.000 millones de barriles. Bahréin, por su parte, tiene 175.000 millones de barriles de reservas. Las de Emiratos son...