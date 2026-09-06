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Acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela: las implicaciones para Colombia

La noticia internacional más importante de los últimos días ha implicado a nuestra vecina Venezuela. El anunciado acuerdo con EE. UU. en materia petrolera fue realmente imprevisto.

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Diego Cardona | Especial para El Espectador
06 de septiembre de 2026 - 10:00 p. m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estrecha la mano del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estrecha la mano del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
Foto: EFE - Ronald Peña R

La concesión para que empresas del país norteamericano puedan explotar 17 campos con reservas de aproximadamente 65.000 millones de barriles es el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta, estimadas en 303.000 millones de barriles. Le sigue EE. UU., con 286.000 millones. El tercer lugar en el mundo de los gigantes petroleros lo tiene Arabia Saudita, con 268.000 millones de barriles. Bahréin, por su parte, tiene 175.000 millones de barriles de reservas. Las de Emiratos son...

Por Diego Cardona | Especial para El Espectador

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usucapion1000 .(15667)Hace 34 minutos
No fue imprevisto, fue impuesto por la coacciòn del invasor gringo y la historia contemporanea ha demostrado que es un caso que se repite y se repite sistematicamente por USA, màs ostensiblemente en el desgobierno del tirano y desquiciado de Trump.
usucapion1000 .(15667)Hace 35 minutos
No fue imprevisto, fue impuesto por la coacciòn del invasor gringo y la historia contemporanea ha demostrado que es un caso que se repite y se repite sistematicamente por USA, màs ostensiblemente en el desgobierno del tirano y desquiciado de Trump.
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