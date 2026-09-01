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01 de septiembre de 2026 - 12:25 a. m.

Acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU.: ¿qué significa y cómo funcionará?

El nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos plantea cambios en el control, la inversión y la producción de crudo. Esto es lo que se sabe y lo que aún está por definirse.

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Laura Henao Arévalo

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