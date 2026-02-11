Logo El Espectador
La pieza que faltaba: el nuevo interés de EE. UU. en Alex Saab que desafía su indulto

Si se confirma una nueva causa judicial, el caso Saab podría dejar de ser un episodio del pasado para convertirse en una herramienta estratégica en el caso contra Nicolás Maduro.

Hugo Santiago Caro
11 de febrero de 2026 - 11:01 p. m.
AME5533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/02/2026.- Fotografía de archivo 20 de diciembre de 2023 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), abrazando al empresario colombiano Alex Saab, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas de Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega. EFE/ Miguel Gutiérrez / ARCHIVO
AME5533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/02/2026.- Fotografía de archivo 20 de diciembre de 2023 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), abrazando al empresario colombiano Alex Saab, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas de Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega. EFE/ Miguel Gutiérrez / ARCHIVO
Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Ya son dos semanas en que la incertidumbre sobre el paradero de Alex Saab ha alimentado todo tipo de teorías dentro y fuera de Venezuela. Primero, versiones de prensa afirmaron que lo habían capturado en cooperación entre el FBI y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), y trasladado al Helicoide, cárcel en Caracas, con miras a extraditarlo a Estados Unidos. Llamativo, cuando menos, porque hasta hace un par de semanas Saab fungía como ministro de Producción Nacional, un cargo que desapareció en la reconfiguración del Estado chavista...

