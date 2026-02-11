La pieza que faltaba: el nuevo interés de EE. UU. en Alex Saab que desafía su indulto

AME5533. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/02/2026.- Fotografía de archivo 20 de diciembre de 2023 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), abrazando al empresario colombiano Alex Saab, en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas de Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega. EFE/ Miguel Gutiérrez / ARCHIVO Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Ya son dos semanas en que la incertidumbre sobre el paradero de Alex Saab ha alimentado todo tipo de teorías dentro y fuera de Venezuela. Primero, versiones de prensa afirmaron que lo habían capturado en cooperación entre el FBI y el Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), y trasladado al Helicoide, cárcel en Caracas, con miras a extraditarlo a Estados Unidos. Llamativo, cuando menos, porque hasta hace un par de semanas Saab fungía como ministro de Producción Nacional, un cargo que desapareció en la reconfiguración del Estado chavista...