Álex Saab sale del centro del poder chavista: estas serían las razones

Quienes lo han investigado, saben que acumuló poder gracias a Nicolás Maduro. Ante la ausencia de este, Delcy Rodríguez se está rodeando de gente de confianza, un círculo en el que el barranquillero no está.

María Alejandra Medina
22 de enero de 2026 - 07:04 p. m.
Nicolás Maduro (d) saludando al empresario colombiano Alex Saab.
Foto: EFE - Rayner Peña R.

Delcy Rodríguez exige la libertad de Nicolás Maduro mientras aleja de su círculo a las personas más cercanas al líder chavista. Así ha quedado demostrado con el relevo del colombiano Álex Saab, quien fue retirado de sus cargos como ministro de Industria y Producción Nacional y, más recientemente, como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) en Venezuela.

El ministerio ha sido fusionado con el de Comercio Nacional y quedado bajo el liderazgo del jefe de esta cartera, Luis Antonio Villegas. Al frente del CIIP, Saab,...

María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
