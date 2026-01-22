Álex Saab sale del centro del poder chavista: estas serían las razones

Nicolás Maduro (d) saludando al empresario colombiano Alex Saab.
Foto: EFE - Rayner Peña R.
Delcy Rodríguez exige la libertad de Nicolás Maduro mientras aleja de su círculo a las personas más cercanas al líder chavista. Así ha quedado demostrado con el relevo del colombiano Álex Saab, quien fue retirado de sus cargos como ministro de Industria y Producción Nacional y, más recientemente, como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) en Venezuela.
El ministerio ha sido fusionado con el de Comercio Nacional y quedado bajo el liderazgo del jefe de esta cartera, Luis Antonio Villegas. Al frente del CIIP, Saab,...
