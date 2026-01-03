Así cayó Nicolás Maduro: la noche que cambió a Venezuela

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas
Foto: AFP - LUIS JAIMES
Horas frenéticas e incertidumbre colmaron el panorama en Venezuela este 3 de enero con la intervención militar de Estados Unidos en diferentes localidades del país, como Caracas, La Guaira y Aragua, que dieron como resultado la histórica caída de Nicolás Maduro, su captura y posterior traslado a Nueva York, junto con su esposa, a Estados Unidos en un buque militar a través del Caribe.
Todo empezó de madrugada. La quietud de la noche se rompió a la 1:37 a. m., cuando se escucharon las primeras explosiones mientras aeronaves militares...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
