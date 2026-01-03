Logo El Espectador
Así cayó Nicolás Maduro: la noche que cambió a Venezuela

Explosiones, sobrevuelos militares y silencio oficial marcaron la madrugada en Venezuela, tras una operación de EE. UU. que culminó con la captura de Maduro y abrió un nuevo capítulo para el país.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
03 de enero de 2026 - 05:29 p. m.
Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas
Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas
Foto: AFP - LUIS JAIMES

Horas frenéticas e incertidumbre colmaron el panorama en Venezuela este 3 de enero con la intervención militar de Estados Unidos en diferentes localidades del país, como Caracas, La Guaira y Aragua, que dieron como resultado la histórica caída de Nicolás Maduro, su captura y posterior traslado a Nueva York, junto con su esposa, a Estados Unidos en un buque militar a través del Caribe.

Todo empezó de madrugada. La quietud de la noche se rompió a la 1:37 a. m., cuando se escucharon las primeras explosiones mientras aeronaves militares...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
