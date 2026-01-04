Logo El Espectador
Cúcuta avanza en suspenso: así está la frontera con Venezuela

Mientras los pasos fronterizos siguen abiertos, se vive una calma extraña marcada por la presencia militar e incertidumbre sobre lo que pueda venir.

Hugo Santiago Caro
04 de enero de 2026 - 10:42 p. m.
Un integrante del Ejército colombiano presta seguridad este domingo, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta (Colombia).
Foto: EFE - Mario Caicedo

Decenas de mototaxistas, taxistas y transportistas irregulares aguardaban la mañana de este domingo 4 de enero en La Parada —el último punto colombiano antes de cruzar a Táchira, en Venezuela—. Como cualquier otro día ofrecían a gritos el paso por la frontera hacia distintos destinos: San Cristóbal, San Antonio y otras poblaciones del otro lado del puente Simón Bolívar.

Allí, justo afuera del puesto de Migración Colombia, reposaban cuatro tanquetas militares, custodiadas por soldados que permanecían en el lugar desde horas de la mañana. Como...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
