Cúcuta avanza en suspenso: así está la frontera con Venezuela

Un integrante del Ejército colombiano presta seguridad este domingo, en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta (Colombia). Foto: EFE - Mario Caicedo

Decenas de mototaxistas, taxistas y transportistas irregulares aguardaban la mañana de este domingo 4 de enero en La Parada —el último punto colombiano antes de cruzar a Táchira, en Venezuela—. Como cualquier otro día ofrecían a gritos el paso por la frontera hacia distintos destinos: San Cristóbal, San Antonio y otras poblaciones del otro lado del puente Simón Bolívar.

Allí, justo afuera del puesto de Migración Colombia, reposaban cuatro tanquetas militares, custodiadas por soldados que permanecían en el lugar desde horas de la mañana. Como...