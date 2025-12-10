María Corina Machado se hizo esperar: llegó a Oslo dejando atrás una región en turbulencia

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a la gente frente al Grand Hotel de Oslo. Foto: EFE - JONAS BEEN HENRIKSEN

Mientras en la madrugada del miércoles en Colombia temblaba, en Noruega todo estaba listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Desde la semana pasada se había anticipado que ella estaría presente en Oslo, después de casi un año en la clandestinidad y una década en la que el régimen de Nicolás Maduro le ha prohibido salir del país bajo la consecuencia de declararla fugitiva.

Casi sobre la una de la mañana, el comité organizador del Nobel reveló que...