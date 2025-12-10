Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

María Corina Machado se hizo esperar: llegó a Oslo dejando atrás una región en turbulencia

La opositora llegó a Oslo en la madrugada de este jueves en medio de versiones sobre su salida clandestina de Venezuela y de un cruce de presiones entre Trump y Maduro que escaló durante todo el miércoles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
11 de diciembre de 2025 - 01:54 a. m.
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a la gente frente al Grand Hotel de Oslo.
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a la gente frente al Grand Hotel de Oslo.
Foto: EFE - JONAS BEEN HENRIKSEN

Mientras en la madrugada del miércoles en Colombia temblaba, en Noruega todo estaba listo para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz 2025, que fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Desde la semana pasada se había anticipado que ella estaría presente en Oslo, después de casi un año en la clandestinidad y una década en la que el régimen de Nicolás Maduro le ha prohibido salir del país bajo la consecuencia de declararla fugitiva.

Casi sobre la una de la mañana, el comité organizador del Nobel reveló que...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

María Corina Machado

Venezuela

Nicolás Maduro

Nobel de Paz

premio Nobel

Donald Trump

 

Lalo Parrarro(70277)Hace 4 minutos
Esta porquería debería estar en la cárcel, por apátrida, por vendida, por agente del imperio.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.