Así pidió Trump inmunidad para Delcy Rodríguez en demanda de presos intercambiados por Saab

El presidente estadounidense Donald Trump y la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA

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Delcy Rodríguez podría quedar por fuera del fallo de USD 314 millones que un juez federal dictó a favor de tres estadounidenses que Venezuela intercambió en 2023 por Alex Saab, si el juez acoge la sugerencia de inmunidad presentada por el Departamento de Justicia (DOJ).

La semana pasada se conoció la sentencia contra Maduro y otros acusados. Sin embargo, documentos conocidos por El Espectador muestran que la administración de Donald Trump ya se había movido un mes antes para evitar que Rodríguez quedara incluida en esa decisión.

Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, los tres presos intercambiados con la administración de Joe Biden a cambio del empresario colombovenezolano Alex Saab, demandaron al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, a Rodríguez y otros altos mandos por los meses que pasaron encarcelados.

El juez Darrin P. Gayles de Miami condenó a Maduro y otros altos funcionarios a pagar USD 314 millones a favor de los tres demandantes el 14 de julio, pero más de un mes antes la administración de Trump ya se había movido para que Rodríguez fuera excluida de esa decisión mediante el reconocimiento de inmunidad. El 11 de junio, el entonces asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed D. Rubinstein, envió una carta al fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, recomendando dar inmunidad a Rodríguez por su calidad de jefa de Estado.

“El Departamento de Estado solicita al Departamento de Justicia que presente una sugerencia de inmunidad ante el tribunal de distrito, informándole de lo anterior a la mayor brevedad posible. Cabe destacar la especial importancia que Estados Unidos otorga a la pronta desestimación del proceso contra el Presidente Rodríguez, dadas las importantes implicaciones de política exterior que tal acción tendría”, reza la carta. Curiosamente, Rubinstein dejó el cargo a los pocos días de la carta una vez cumplido su periodo.

En el fallo del 13 de julio, el juez Gayles emitió una sentencia definitiva en rebeldía (cuando el demandado no responde a la citación judicial ni comparece en el plazo establecido) contra Maduro, Diosdado Cabello, el exfiscal general de Venezuela, Tarek William Saab y Alex Saab, entre otros acusados, pero evitó dar una resolución contra Rodríguez.

“Nada en esta Orden adjudica ni decide las reclamaciones de los Demandantes con respecto a (...) Delcy Eloina Rodríguez Gómez”, reza el fallo del juez. Después de esto, llegó la sugerencia de inmunidad el 20 de julio firmada por Shumate.

En el documento, de unas siete páginas, el DOJ acoge la petición del Departamento de Estado, sugiriendo al tribunal que “Estados Unidos tiene interés en esta acción porque la demandada Delcy Rodríguez es la jefa de Estado en ejercicio de un Estado extranjero, Venezuela, quien goza de inmunidad de la jurisdicción del Tribunal mientras esté en el cargo. La Constitución asigna al Presidente de los Estados Unidos la responsabilidad de representar a la Nación en sus relaciones exteriores”.

Ahora el juez deberá decidir si acoge la sugerencia de inmunidad presentada por el Departamento de Justicia y, en consecuencia, desestima las reclamaciones contra Rodríguez o permite que el proceso continúe respecto de ella.

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