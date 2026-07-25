Con una receta escrita por otro: así se cocina la “transición” en Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izquierda), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Sobre Venezuela, Estados Unidos sirve el plato sin hablar mucho de la receta ni de los ingredientes. Según el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el próximo 1.° de agosto se iniciará el proceso de “transición” en el país con una mesa de diálogo conformada por el chavismo, que permanece en el poder, y la oposición, encarnada en la Asamblea Nacional de 2015 (AN 2015). Esto sigue a lo ya anunciado el pasado 18 de junio, una semana antes del doble sismo que sacudió al país, cuando el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez,...