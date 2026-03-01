Publicidad

Así se reacomoda el poder en la Venezuela pos-Maduro 

Mientras Maduro enfrenta su juicio en Nueva York, en Caracas se redefine el equilibrio interno del poder: cambios en cargos claves, una amnistía en curso y reformas marcan una etapa de ajustes cuyo alcance democrático sigue en disputa.

Hugo Santiago Caro
01 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Foto: EFE - Palacio de Miraflores

El martes que viene se cumplirán dos meses desde el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con Nicolás Maduro preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, tal vez el cambio más determinante en la historia del país desde la muerte de Hugo Chávez, en 2013. Y mientras en las próximas semanas será la segunda audiencia en contra del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, lejos de allí, en su país, todavía se sienten los efectos de la caída de su régimen, y el reacomodo de lo que quedó sigue produciéndose con pasos que todos los...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
