Audio desminete a la canciller de Colombia sobre un supuesto apoyo a la salida de Maduro

A través de un reporte de la W Radio, el periodista del medio Bloomberg que entrevistó a la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, sobre un supuesto apoyo por parte del país a un plan para sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, defendió su trabajo y desmintió, con eso, lo dicho por la jefa de la cartera. La Cancillería había emitido un comunicado diciendo que Colombia no interfiere en asuntos internos de otros Estados.

Aunque la cartera de Exteriores aseguró que las palabras de la funcionaria fueron sacadas de contexto, el reportero le aseguró al programa de radio que “lo que nosotros hicimos fue publicar, de manera fidedigna, fehaciente y fiel a sus palabras, lo que ella nos dijo, y su posición y orientación sobe un posible plan de transición en Venezuela”.

Daniel Basteiro, en consecuencia, aseguró que “publicamos la transcripción literal, sus palabras, tal cual la parte en donde se ven las preguntas y las respuestas”. Además, mencionó que el Gobierno no ha enviado una solicitud formal de retractación a ese medio. “Las palabras están claras y ella las manifestó con total tranquilidad y de forma voluntaria”, agregó el periodista, quien dijo que su interés no era ocasionar “algún tipo de polémica con la canciller”.

¿Qué dijo Rosa Villavicencio sobre la salida del poder de Maduro en Venezuela?

En una entrevista a Bloomberg, Villavicencio dijo que Gustavo Petro no habla con Maduro, sino que los contactos entre los países se hacen "a través de la Cancillería, por los canales regulares". Cuando se le preguntó “si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que debería considerarlo?”, ella respondió: “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”.

Ella mencionó “que él aceptaría ese planteamiento”. A su parecer, y de acuerdo con la entrevista a dicho medio, “en esto no solamente Venezuela debe aceptar, el gobierno de Maduro, también debe aceptar la oposición. Si las dos partes aceptan la mediación, podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo: en que haya esa posibilidad de mediación”.

