Aumento de tropas de EE. UU. en el Caribe, ¿una campaña más amplia contra Venezuela?

El despliegue militar de Trump en el Caribe, bajo la bandera antinarcóticos, apunta en realidad a aumentar la presión para sacar a Maduro del poder.

Eric Schmitt | The New York Times
22 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Nicolás Maduro le pidió una "conversación directa" a Donald Trump.
Foto: AFP - JIM WATSON FEDERICO PARRA

El gobierno de Trump afirma que la misión tiene como objetivo interrumpir el tráfico de drogas. Pero funcionarios militares y analistas dicen que el verdadero objetivo podría ser expulsar del poder al presidente de Venezuela.

Los ataques militares estadounidenses de este mes contra tres embarcaciones que, según funcionarios del gobierno de Donald Trump, traficaban drogas en el mar Caribe, han puesto de relieve la considerable armada naval y la flota aérea de aviones espía que el Pentágono ha enviado a la región en lo que dice ser una misión...

Por Eric Schmitt | The New York Times

