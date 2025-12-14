Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Avión de JetBlue evitó una colisión con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

El piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria. Esto es lo que se sabe.

Agencia EFE
15 de diciembre de 2025 - 03:13 a. m.
El viernes, un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue procedente de Curazao detuvo su ascenso para evitar una “colisión” con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense. El piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan este domingo medios locales.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

“Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros), quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso”, dijo el piloto en la grabación.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo que informó este domingo a “las autoridades federales”.

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

Por Agencia EFE

