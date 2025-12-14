Avión de JetBlue evitó una colisión con aeronave militar de Estados Unidos cerca de Venezuela

Imagen de referencia Foto: Bloomberg - Craig Warga/Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El viernes, un avión de la aerolínea estadounidense JetBlue procedente de Curazao detuvo su ascenso para evitar una “colisión” con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense. El piloto culpó al avión militar por cruzarse en su trayectoria, según informan este domingo medios locales.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, dijo el piloto de JetBlue, de acuerdo con una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo filtrada a los medios.

Según el piloto, el avión cisterna se cruzó en la ruta del vuelo 1112 de JetBlue con destino al aeropuerto JFK de Nueva York.

“Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas (unos 8 kilómetros), quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso”, dijo el piloto en la grabación.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo que informó este domingo a “las autoridades federales”.

Desde el pasado verano, el Pentágono mantiene un enorme despliegue militar en aguas del Caribe para destruir lanchas que según el Gobierno transportan droga y pertenecen a redes en las que están involucrados el Ejecutivo y el Ejército venezolanos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió el mes pasado una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com