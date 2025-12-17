Bloqueo de EE. UU. anunciado por Trump al petróleo venezolano: ¿esta vez es diferente?

AME9000. MARACAIBO (VENEZUELA), 17/12/2025.- Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad", después de que Estados Unidos ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano. EFE/ Henry Chirinos Foto: EFE - Henry Chirinos

Un giro de tuerca más en la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro: Washington designó a la estructura que dirige el Estado venezolano como una organización terrorista. La medida se suma a decisiones adoptadas en el último año, cuando Estados Unidos hizo lo propio con la banda criminal transnacional el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, presunta organización de narcotráfico que, según la Casa Blanca, opera desde el seno del Palacio de Miraflores y tiene como cabecillas a Maduro y los principales mandos militares...