Bloqueo de EE. UU. anunciado por Trump al petróleo venezolano: ¿esta vez es diferente?

La nueva medida de Washington, con un discurso que reclama como propios los recursos naturales de Venezuela, complica aún más las rutas clandestinas por las que se movía buena parte del crudo y, por tanto, el sostenimiento del régimen.

Hugo Santiago Caro
17 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
AME9000. MARACAIBO (VENEZUELA), 17/12/2025.- Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados "se desarrollan con normalidad", después de que Estados Unidos ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" del país suramericano. EFE/ Henry Chirinos
Foto: EFE - Henry Chirinos

Un giro de tuerca más en la presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro: Washington designó a la estructura que dirige el Estado venezolano como una organización terrorista. La medida se suma a decisiones adoptadas en el último año, cuando Estados Unidos hizo lo propio con la banda criminal transnacional el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, presunta organización de narcotráfico que, según la Casa Blanca, opera desde el seno del Palacio de Miraflores y tiene como cabecillas a Maduro y los principales mandos militares...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Juda(66999)Hace 28 minutos
Estos EEUU actuando como Piratas, Ladrones de frente a todo el Mundo y los medios de comunicación calladitos?
Ana María(44086)Hace 51 minutos
El criminal de criminales quiere robarse el petróleo de Venezuela.
