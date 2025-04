Bono de Guerra Económica para pensionados en Venezuela: monto y fecha de abril

Descubra cómo puede cobrar el bono contra la guerra económica de abril 2025, fecha y el monto exacto Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Venezuela, continua con la entrega de los Bonos del Sistema Patria para mitigar el impacto de la crisis económica que afronta el país.

A continuación, le contamos lo que necesita saber relacionado con el cobro de los bonos para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Lea también: Corte Suprema de EE. UU. bloquea la deportación de venezolanos desde Texas

¿Cuál es el monto del bono de guerra?

El monto asignado para este bono es de 3.510 bolívares, equivalente a unos US$42,98, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del depósito.

¿Cuándo pagan la Guerra económica a pensionados?

A través de la cuenta de X de información de los Bonos de la patria, se informó que la entrega del bono comenzó a realizarse el 21 de abril de 2025, siguiendo el cronograma habitual de pagos del sistema patria para este beneficio.

¿Cómo cobrar el bono contra la guerra económica?

El paso a paso que debe seguir para poder realizar con éxito el cobro del bono es el siguiente:

Recibir la notificación oficial: los beneficiarios recibirán un mensaje de texto desde el número corto 3532, indicando la asignación del bono. Este mensaje también puede llegar a través de la aplicación veMonedero. Acceder a la plataforma patria: ingresar al ingresar al portal oficial utilizando el número de cédula y su contraseña. Aceptar el bono: una vez este dentro del sistema, diríjase a la sección “protección social”. Allí se visualizará el bono asignado, el cual debe ser aceptado para que el monto pueda ser depositado en el monedero patria. Verificar el saldo en el monedero patria: después de aceptar el bono, el monto correspondiente se reflejará en el saldo del monedero patria. Retirar los fondos a una cuenta bancaria: si desea transferir los fondos a una cuenta bancaria, debe seleccionar la opción “Retiro de fondos” dentro del monedero patria. Es importante que la cuenta bancaria esté registrada y verificada en el sistema.

Asegúrese de que sus datos personales y bancarios estén actualizados en el sistema patria para evitar inconvenientes en la recepción del bono.

Si el bono no se refleja inmediatamente, espere al menos 15 minutos antes de realizar cualquier acción adicional y si el estatus del retiro está en “TRÁMITE”, no hacer clic en “Confirmar” o en otros botones para no interrumpir el proceso.

Le puede interesar: Maduro a Bukele: “Es un violador sistemático y serial de derechos humanos”

El bono contra la guerra económica es una medida del Gobierno de Venezuela para apoyar económicamente a los pensionados frente a las dificultades económicas. Es fundamental que si es beneficiario esté atento a las notificaciones y siga los pasos para asegurar recibir oportunamente de este beneficio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com