Bono único familiar agosto 2025: cómo reclamarlo y cuándo lo entregan

Bono único familiar agosto 2025: conozca de cuánto es, cómo reclamarlo y en qué puede ser usado. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Bono Único Familiar 2025 es un subsidio económico, el cual es entregado por el Gobierno venezolano, que se otorga a las familias vulnerables registradas en la Plataforma Patria. A continuación, le contamos todo lo relacionado con este bono: fechas de entrega, el monto asignado, cómo recibirlo y en qué lo puede usar.

Le puede interesar: Zona binacional y ZUT: Así es el plan de Petro con Venezuela para pacificar la frontera

¿Cuándo pagan el bono único familiar de agosto?

La entrega del bono único familiar inició el lunes 4 de agosto y se entregará de forma gradual hasta el otro lunes 11 de agosto de 2025, según confirmó el canal oficial de la Plataforma Patria.

Los beneficiarios seleccionados recibirán una notificación por mensaje de texto desde el número 3532 o por la aplicación veMonedero.

¿Cuánto es el bono único familiar?

Según el canal de Patria Digital vía Telegram, el monto que será entregado es de 1.890,00 bolívares, lo que equivale a 14,99 dólares, según la tasa de cambio al día de hoy.

¿Cómo cobrar el bono único familiar?

Los pasos que debe seguir son los siguientes:

Ingresar a la página oficial con usuario y contraseña. Dentro del menú del Monedero Patria, utilizar la opción Retiro de fondos y elegir el banco o destino del depósito. Confirmar la operación seleccionando Continuar y luego Aceptar. El dinero estará disponible en la banca o se podrá usar directamente dentro del ecosistema Patria.

Conozca: En Venezuela los criminales están libres y los opositores presos

¿En qué se puede usar el bono?

La Plataforma Patria recomienda que, antes de mover el dinero al banco, los usuarios consideren utilizarlo en los siguientes servicios:

Pago de servicios públicos: Corpoelec, Cantv, Hidrológicas

Recarga y pago de telefonía móvil: Movilnet, Movistar, Digitel

Recarga y pago de SimpleTV

Pago de gasolina

Participación en el Sistema de Intercambio

Compras con BiopagoBDV

Inversión en títulos de Oro Soberano

Estas opciones permiten aprovechar los recursos directamente dentro del ecosistema Patria, sin necesidad de transferir a la banca.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com