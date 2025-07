Bukele responde a Venezuela y dice que se quedaron “sin rehenes” de EE. UU.

Nayib Bukele. Foto: EFE - Presidencia de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este lunes por la noche que el “régimen de (Nicolás) Maduro” se ha dado cuenta de que se quedó “sin rehenes del país más poderoso del mundo”, por lo que han surgido críticas contra el intercambio de migrantes venezolanos presos en el país centroamericano por diez estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela.

De acuerdo con Bukele, “el régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio; por eso lo aceptaron”.

“Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo”, publicó en X.

“Hemos decidido abrir una investigación formal, con el número de expediente respectivo, con los tres fiscales nacionales designados a los siguientes funcionarios de El Salvador: a Nayib Armando Bukele, sátrapa que viola la propia Constitución salvadoreña y se llama así mismo presidente de El Salvador”, indicó el fiscal Saab desde la sede de la Fiscalía, en Caracas.

Asimismo, señaló que se investigará al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y al viceministro y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza.

Los jóvenes, que fueron liberados el viernes pasado relataron en videos presentados por el fiscal ser víctimas de torturas, malos tratos, que incluyeron impactos de perdigones, golpes, cortes, amenazas, abuso sexual y alimentación de mala calidad.

El viernes, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que los 252 migrantes recibieron disparos con perdigones antes de abordar el avión de regreso al país caribeño.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que uno de estos hombres detenido en la cárcel de máxima seguridad “perdió un riñón, producto de las palizas que le dieron”.

