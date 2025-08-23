Buques de EE. UU. hacia Venezuela: Trump pone a prueba su poder militar con Maduro

Trump inició su gestión ostentando su supremacía económica, la cual reiteró mediante el incremento de aranceles, pero también mostrando su poder político, mediando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Le falta mostrar su poder militar y Venezuela le está abriendo el paso para ello. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

El gobierno Trump justifica la movilización de más de 4.000 marines, tres buques de desembarco anfibio y al menos tres buques de guerra hacia el mar Caribe como parte de su lucha mundial contra las drogas, tendiente a desmantelar la considerada organización terrorista Cartel de los Soles, que, según afirma, lidera Nicolás Maduro. ¿Hay una estrategia geopolítica detrás? ¿El derecho internacional regula de algún modo este despliegue militar?

Ya es bien sabida la incertidumbre que ha generado en toda América Latina el anuncio confirmado por la...