Buques de EE. UU. hacia Venezuela: Trump pone a prueba su poder militar con Maduro

La presencia de una poderosa Fuerza Armada en el Caribe, aunque aun sin operaciones militares, envía un mensaje de poderío para América Latina y el mundo. La lucha antidrogas en Venezuela y la persecución de Nicolás Maduro sirven de pretexto para que Trump ostente su fuerza.

Fabián Cárdenas*
23 de agosto de 2025 - 08:02 p. m.
Trump inició su gestión ostentando su supremacía económica, la cual reiteró mediante el incremento de aranceles, pero también mostrando su poder político, mediando, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Le falta mostrar su poder militar y Venezuela le está abriendo el paso para ello.
Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

El gobierno Trump justifica la movilización de más de 4.000 marines, tres buques de desembarco anfibio y al menos tres buques de guerra hacia el mar Caribe como parte de su lucha mundial contra las drogas, tendiente a desmantelar la considerada organización terrorista Cartel de los Soles, que, según afirma, lidera Nicolás Maduro. ¿Hay una estrategia geopolítica detrás? ¿El derecho internacional regula de algún modo este despliegue militar?

Por Fabián Cárdenas*

pedrito opinador(59003)Hace 30 minutos
Creen que vienen solo por maduro, pero vienen tambien por petro
Carlos Chacón Téllez(86809)Hace 39 minutos
Si esta movilización es para atacar el narcotráfico, Colombia también debe esta en la mira se Trump.
Dairon Rodriguez(1yxco)Hace 1 hora
Pasen por maduro y de paso que se lleven al que aparece con el numero 82, alvarito alimaña Vélez pertenecientes al cartel de Medellín y sus dos hijitos que dizque se volvieron millonarios exportando manillitas impregnada de perico.
pedrito opinador(59003)Hace 1 hora
Pasen por maduro y entren por petro, son identicos, narcotraficantes y culpables de crimenes de lesa humanidad
alfonso Lopez Diaz(9763)Hace 1 hora
Da risa! El mayor mercado de drogas del planeta EEUU, el más grande consumidor EEUU, el más grande cartel EEUU, el más grande lavador de dinero del narcotráfico y un presidente delincuente con 38 delitos probados, anunciando "Lucha Mundial Contra las Drogas" 🤣🤣🤣
