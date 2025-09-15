Cabello anuncia detención de venezolanos que llevarían cocaína desde La Guajira

Fotografía difundida por la cuenta en X @ConElMazoDando del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa. Foto: EFE - @ConElMazoDando

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes que cuatro personas fueron detenidas en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) acusadas de transportar 3.680 kilos de cocaína, provenientes de La Guajira colombiana.

A través de una publicación en Instagram, Cabello explicó que las personas detenidas provenían del sector Puerto López, en La Guajira colombiana, cerca de la frontera con el estado Zulia.

“No bombardeamos la nave, no asesinamos a nadie, pero capturamos la droga y a los responsables”, añadió el funcionario.

Además, dijo que el operativo, dirigido por una mujer capitana, tuvo una duración de más de 20 horas.

“Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la interdicción legal de una lancha con 3.600 kilos de cocaína. Ahora, en tiempo real, está sucediendo. Fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia y fueron capturados”, indicó Maduro en una rueda de prensa, sin ofrecer mayores detalles.

Este lunes, el Ministerio de Interior y Justicia anunció la captura de una ciudadana colombiana en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) por presuntamente transportar 33 kilos de marihuana.

La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que el operativo se llevó a cabo en una zona del municipio José Antonio Páez, considerada, según esa institución, “estratégica por su cercanía con rutas utilizadas por redes delictivas”.

“Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país, lo que refleja el alcance de las acciones desplegadas y el compromiso institucional con la protección del territorio y la ciudadanía”, añadió la cartera de Estado.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com