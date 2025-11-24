Canciller de Israel pone a Venezuela al nivel de Hamás, Hezbolá y los hutíes

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar en la Cancillería de Paraguay en Asunción. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este lunes a Venezuela de ser el “nexo” en Suramérica de los grupos islamistas Hezbolá y Hamás y de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, a los que calificó como “Estados terroristas” en Oriente Medio.

“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”, afirmó Saar, según la traducción oficial de un discurso que pronunció durante una reunión de las Cámaras de Diputados y de Senadores en Paraguay.

“Venezuela -agregó el diplomático sin precisar más detalles- desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hezbolá”.

Saar aseguró que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, dijo “abiertamente que Venezuela es parte del eje de la resistencia”.

El canciller indicó que “Israel ahora se enfrenta a tres Estados terroristas en el Medio Oriente”, contra Hezbolá -según dijo- en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen, al tiempo que sostuvo que estos grupos “no son simplemente organizaciones terroristas”.

De igual forma, afirmó que estos países “cooperan entre sí como una red de terrorismo”, y alertó que esa “cooperación va más allá del Medio Oriente” y se ha expandido en África, Latinoamérica y “más allá”.

“Hoy los Estados terroristas no se enfocan solamente en áreas que controlan, sino que amenazan a la región y al mundo”, subrayó.

Saar cumple su primera visita a Paraguay, acompañado de una delegación de empresarios, que incluye, entre otras actividades, una reunión con el presidente anfitrión, Santiago Peña, y con su canciller, Rubén Ramírez.

Tras su paso por Asunción, el jefe de la diplomacia israelí tiene previsto visitar Argentina.

