Mundo
Venezuela
Caracas: reapertura de la embajada, con cara de proconsulado

Washington ya no habla de Caracas como un adversario, sino como un territorio a administrar: controla el petróleo, condiciona el comercio y se prepara para reabrir una embajada que funcionaría menos como misión diplomática y más como centro de mando político.

Camilo Gómez Forero
08 de enero de 2026 - 11:20 p. m.
Una bandera de Estados Unidos en la sede de su embajada en Caracas (Venezuela).
Una bandera de Estados Unidos en la sede de su embajada en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Donald Trump habla de Venezuela como si se tratara de una colonia. Primero, afirmó que Caracas transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Washington, que serían vendidos en los mercados internacionales. Además, su gobierno supervisaría el uso de los ingresos, siendo estos destinados exclusivamente para comprar productos hechos en el país, según el presidente, pese a las reglas que impone la Constitución.

Al control económico anunciado sobre Caracas se le suma también el control marítimo. El asesor de seguridad...

Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
