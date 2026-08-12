Chavismo y oposición acuerdan renovar el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela

Una mujer sostiene un cartel durante una manifestación para pedir mejoras laborales este miércoles, mientras la primera ronda de negociación entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, promovida por Estados Unidos, ocurre en el interior del hotel Meliá Caracas, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El chavismo y la oposición de Venezuela acordaron este miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

Dicha “sesión permanente”, como fue denominada, terminó este 12 de agosto con la emisión de un comunicado de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. Allí mismo, informaron sobre el consenso para recuperar “los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra” para poder atender a los afectados por los terremotos del 24 de junio pasado.

Esto implica establecer “mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos (recursos)”.

El documento está firmado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la líder del régimen, Delcy Rodríguez, y por Dinorah Figuera, diputada de la Asamblea Nacional de 2015, despojada de sus funciones precisamente por el TSJ en 2017, pero que siguió siendo reconocida como legítima por buena parte de la comunidad internacional.

“El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”, agregó el comunicado.

La instancia de diálogo, hay que decir, ha recibido críticas tanto de la oposición, que ve con malos ojos que María Corina Machado haya quedado al margen, como del oficialismo, que considera este diálogo respaldado por Estados Unidos como una claudicación.

Los sectores excluidos, pero también el hermetismo con el que se ha llevado a cabo el proceso, han sido también motivo de preocupación.

Ricardo Ríos explicó al medio venezolano El Pitazo que este proceso debe entenderse más como “un revestimiento de legitimidad” que busca el Departamento de Estado de Estados Unidos ante las decisiones que ya están en marcha dentro del país y a las cuales han forzado al chavismo.

“La característica de este diálogo que lo calificamos más como un revestimiento de legitimidad que está haciendo el Departamento de Estado con respecto a decisiones que ya está parcialmente orientadas. Y el diálogo busca darle soporte legítimo y quizá definir algunos detalles de esa ruta de tres fases”, explicó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com