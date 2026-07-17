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17 de julio de 2026 - 07:47 p. m.

Ciudad Carpita: así es el campamento de damnificados por los terremotos de La Guaira

Luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio que han dejado alrededor de 5.000 muertos, las familias que perdieron sus casas comienzan a organizarse en tiendas de campaña en el estado de La Guaira. Médicos y enfermeras también se han instalado para brindar primeros auxilios, atención médica y apoyo emocional.

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