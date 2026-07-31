Colombiano secuestrado en Venezuela: el reto de seguridad que hereda De la Espriella

Un camión cruza el puente Simón Bolívar durante la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, el 26 de septiembre de 2022. Foto: EFE - Carlos Ortega

Lo último que se vio del colombiano Samuel Salazar, el 26 de julio, fue su cuerpo forzado a entrar a un vehículo manejado por actores armados en la frontera de Venezuela con Colombia, en el municipio Capacho Nuevo, zona del estado Táchira, a las 4:00 p. m. El secuestro del reverendo y defensor de derechos humanos encendió las alarmas de seguridad y las preguntas de su comunidad sobre su paradero y bienestar.

El secuestro fue rechazado por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Foro Internacional de Víctimas, que...