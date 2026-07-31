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Colombiano secuestrado en Venezuela: el reto de seguridad que hereda De la Espriella

El secuestro del reverendo y defensor de derechos humanos Samuel Salazar volvió a encender las alertas sobre el control de los grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
31 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Un camión cruza el puente Simón Bolívar durante la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, el 26 de septiembre de 2022.
Un camión cruza el puente Simón Bolívar durante la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, el 26 de septiembre de 2022.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Lo último que se vio del colombiano Samuel Salazar, el 26 de julio, fue su cuerpo forzado a entrar a un vehículo manejado por actores armados en la frontera de Venezuela con Colombia, en el municipio Capacho Nuevo, zona del estado Táchira, a las 4:00 p. m. El secuestro del reverendo y defensor de derechos humanos encendió las alarmas de seguridad y las preguntas de su comunidad sobre su paradero y bienestar.

El secuestro fue rechazado por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Foro Internacional de Víctimas, que...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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