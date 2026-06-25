Colombianos en Venezuela: estos son los puntos de atención de la Cancillería

Rescatistas de Protección Civil del Chacao transportan a un rescatado de un edificio. Foto: EFE - Iván Cárdenas

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La Cancillería colombiana informó a través de sus redes sociales que el Consulado de Colombia en Caracas no tendrá atención al público “mientras se evalúan los posibles daños a las instalaciones y se determina que es seguro reabrir para la atención. La reapertura será comunicada por los canales de información del Consulado”.

Recordó que la línea nacional en Colombia para solicitar asistencia es 01 8000 938 000, mientras que en Venezuela la línea es 08001007214. “Tenga en cuenta que debido a esta emergencia puede haber intermitencias en las comunicaciones telefónicas o servicios de internet”, expresó.

Ponen a disposición de los connacionales la siguiente página web y el correo ccaracas@cancilleria.gov.co

“El Consulado estará atento a cualquier solicitud de asistencia dentro de sus competencias, recomendando a la comunidad colombiana a estar atenta a las disposiciones de las autoridades locales de prevención y atención de desastres, tomar las medidas de autocuidado necesarias y en caso de requerirlo, acudir directamente a los servicios de emergencia locales”, cierra el comunicado.

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