Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La alianza con los militares venezolanos que mantuvo a Maduro por años en el poder

Las casi tres décadas de chavismo guardaron una relación directa con los militares venezolanos. Los pactos que se hicieron entre el Estado y los uniformados generaron una seria de redes corruptas e ilegales que aseguraron lealtades y protección para el régimen. La pregunta ahora es qué va a pasar con esas organizaciones criminales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
03 de enero de 2026 - 09:00 p. m.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), habla con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López este martes, durante una marcha en Caracas (Venezuela).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), habla con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López este martes, durante una marcha en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Venezuela ha vivido más de 25 años bajo un modelo que se ha sostenido, en gran parte, gracias a la estrecha relación que se ha forjado entre el Palacio de Miraflores y las fuerzas militares. Basta con recordar que a principios de este siglo, en el año 2002, cuando gremios empresariales y trabajadores dieron un breve golpe de Estado contra Hugo Chávez, algunos sectores del Ejército se opusieron a ello. Entre esas personas figuró Vladimir Padrino López, quien para entonces era comandante del batallón de infantería Simón Bolívar de Fuerte Tiuna,...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Nicolás Maduro

Vladimir Padrino

PremiumEE

Captura de Maduro

Venezuela

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.