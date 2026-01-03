La alianza con los militares venezolanos que mantuvo a Maduro por años en el poder

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), habla con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López este martes, durante una marcha en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Venezuela ha vivido más de 25 años bajo un modelo que se ha sostenido, en gran parte, gracias a la estrecha relación que se ha forjado entre el Palacio de Miraflores y las fuerzas militares. Basta con recordar que a principios de este siglo, en el año 2002, cuando gremios empresariales y trabajadores dieron un breve golpe de Estado contra Hugo Chávez, algunos sectores del Ejército se opusieron a ello. Entre esas personas figuró Vladimir Padrino López, quien para entonces era comandante del batallón de infantería Simón Bolívar de Fuerte Tiuna,...