¿Cómo respondería el ejército de Maduro a la presión de EE. UU.?

Venezuela lleva años preparándose para una guerra asimétrica, elaborando planes de insurgencia contra un rival mucho mayor. Queda por ver si las fuerzas armadas mantendrían su lealtad a Nicolás Maduro.

Simón Romero | The New York Times
06 de noviembre de 2025 - 06:59 p. m.
Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en un ejercicio militar en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Misiles de crucero iraníes diseñados para destruir buques en el mar. Misiles tierra-aire rusos para derribar aeronaves que vuelan a baja altitud. Vehículos blindados chinos para reprimir protestas. Incluso algunos viejos cazas F-16 estadounidenses.

En teoría, Venezuela parece tener defensas sólidas que podrían estar a la altura de la potencia militar de Estados Unidos.

El inusual arsenal del país, adquirido en gran parte de adversarios de Estados Unidos y complementado con años de armamento entregado a civiles para reforzar su defensa, muestra...

Por Simón Romero | The New York Times

