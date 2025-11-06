¿Cómo respondería el ejército de Maduro a la presión de EE. UU.?

Integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) participan en un ejercicio militar en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Misiles de crucero iraníes diseñados para destruir buques en el mar. Misiles tierra-aire rusos para derribar aeronaves que vuelan a baja altitud. Vehículos blindados chinos para reprimir protestas. Incluso algunos viejos cazas F-16 estadounidenses.

En teoría, Venezuela parece tener defensas sólidas que podrían estar a la altura de la potencia militar de Estados Unidos.

El inusual arsenal del país, adquirido en gran parte de adversarios de Estados Unidos y complementado con años de armamento entregado a civiles para reforzar su defensa, muestra...