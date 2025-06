Condenan a 10 años de cárcel a una joven por un estado de WhatsApp en Venezuela

Una persona sostiene un cartel en una manifestación por la liberación de los "presos políticos" frente a la Embajada de Colombia en Caracas. Foto: EFE - RONALD PENA R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La justicia de Venezuela condenó a 10 años de cárcel a una joven que criticó en redes sociales a una militante del chavismo en medio de las protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro, informó una fuente el jueves.

Merlys Oropeza, de 25 años, recibió sentencia el 23 de junio en el estado Monagas (noreste) tras ser juzgada por instigación al odio, en el marco de una ley que críticos aseguran sirve para amedrentar a la oposición.

Una fuente cercana al caso entregó a la AFP el detalle del fallo, que no fue comunicado de forma oficial por la justicia. La familia optó por no declarar.

Oropeza fue arrestada el 9 de agosto de 2024 poco después de escribir en Facebook: “Que mal que una persona dependa de una bolsa”, en referencia al programa de alimentos subsidiados del gobierno.

Sentencia de 10 años a Merlys Oropeza, detenida desde agosto 2024 por un estado de WhatsApp donde se refería a la jefa del Consejo comunal de su comunidad. Merlys le envió una carta a sus padres. #JusticiaParaMerlys pic.twitter.com/Z5rs1bx9kJ — Alexa Gómez (@AlexaGomezDos) June 23, 2025

El mensaje estaba dirigido a la jefa de calle -encargada de distribuir la comida en la comunidad-, que la denunció ante las autoridades.

Una carta de Oropeza dirigida a sus padres se filtró por estos días en redes sociales. “Estoy rota, mamá, estoy vacía, papá”, escribió. “No encuentro razones para seguir viviendo”.

Unas 2.400 personas fueron arrestadas durante manifestaciones que estallaron tras la cuestionada reelección de Maduro en julio pasado, que dejaron 28 muertos y casi 200 heridos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com