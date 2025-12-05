La venta de Citgo: el último eslabón del colapso financiero del chavismo

Archivo particular.

La trama entre Estados Unidos y Venezuela se mueve en varios frentes. Aunque la tensión principal está en la posibilidad de un escenario militar de mayor escala —con ataques por tierra y dentro de territorio venezolano—, esta semana ocurrió un hecho que, aunque no tuvo mayor ruido, puede complicar seriamente no solo los planes del chavismo, sino en general los del propio Estado venezolano: la ruta de pérdida de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos y uno de los activos más importantes del país.

Leonard P. Stark, juez del estado de...